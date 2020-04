Contratti allungati e mercato aperto: le decisioni della Fifa

In questo periodo di emergenza i club hanno chiesto alla Fifa alcune delucidazioni riguardo ai contratti dei giocatori. Se la stagione, come inevitabile, dovesse allungarsi, allora tante squadre potrebbero perdere pezzi del loro organico. La Fifa però tramite un comunicato ha tranquillizzato tutti.

MERCATO E CONTRATTI – Il comunicato apparso sul sito della Fifa parla chiaro. Il massimo organo del calcio ha parlato sia di calciomercato, sia della durata dei contratti: “I contratti finiscono quando termina la stagione. E’ chiaro che in una situazione di emergenza, questi contratti verranno allungati fino a quando la stagione non finirà effettivamente“. Per quanto riguarda le finestre di mercato, la Fifa si è espressa così: “In queste circostanze la Fifa sarà flessibile e permetterà che la finestra di mercato cadrà tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima”.