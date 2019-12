Copa America 2020, Scaloni: “L’Argentina vuole vincere. Messi? Spero non sarà la sua ultima partecipazione”

“Non so se sarà l’ultima Copa America di Messi, ma l’Argentina ha bisogno di vincere”, parola di Lionel Scaloni ct dell’Albiceleste. Come riporta Sport, l’allenatore ha parlato a margine del sorteggio per la Copa America 2020. La prima volta che la competizione si disputerà in due Paesi (Argentina e Colombia).

VINCERE – Argomento centrale Messi e la voglia della rosa argentina di imporsi dopo 27 anni: “Possiamo promettere che faremo di tutto per arrivare in finale e per vincere”, ha detto Scaloni. “L’Argentina vuole questa vittoria. Stiamo bene e possiamo competere per trionfare. Messi? L’Argentina ha bisogno di lui ma ancora di più ha bisogno di alzare il trofeo. Non so se sarà la sua ultima Copa America, spero di no”.

L’Argentina è stata sorteggiata con Cile, Paraguay, Uruguay, Bolivia e Australia. Dall’altra parte: Colombia, Brasile, Venezuela, Ecuador, Perù e Qatar.