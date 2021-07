Copa America all’Argentina, decide Di Maria: “Messi me lo aveva detto…”

L'Albiceleste trionfa in Copa America contro il Brasile grazie al gol di Di Maria

La Copa America è Albiceleste. Vince l'Argentina che ringrazia Angel Di Maria e alza al cielo la Coppa. Una vittoria arrivata dopo 28 anni di tentativi e dopo tre finali perse per Messi e compagni che alla prima occasione si portano in vantaggio con El Fideo su assist di De Paul. Per il Brasile, nel primo tempo, solo un tiro senza pretese di Casemiro. Nella ripresa Tite inserisce subito Firmino e Vinicius per Fred ed Everton e la difesa argentina è chiamata agli straordinari ma si chiude bene e non concende praticamente nulla. Prova di forza della squadra di Scaloni che arriva al triplice fischio e fa festa.