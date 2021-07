Copa America, Argentina in finale dopo rigori: Messi scatenato “contro” Mina

La reazione de La Pulce nei confronti del rivale

L'Argentina in finale di Copa America dopo la lotteria dei rigori contro la Colombia. Risultato importantissimo per l'Albiceleste di Messi che si giocherà contro il Brasile la finalissima del torneo. E proprio La Pulce è stata protagonista nel corso dei penalty ed in modo particolare dopo la parata di Emiliano Martinez, portiere argentino, ai danni di Yerry Mina.