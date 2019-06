Copa America, Cile ai quarti: Sanchez stende l’Ecuador

Dopo il buon esordio per 4-0 contro il Giappone, il Cile fa il bis e batte anche l’Ecuador qualificandosi, in questo modo, con un turno di anticipo per i quarti di finale di Copa America. Lunedì prossimo sarà decisiva la gara contro l’Uruguay per il primo posto nel girone.

IL MATCH – Ritmi non altissimi in avvio di gara. Il primo guizzo, che vale anche il vantaggio del Cile, è di Fuenzalida, lesto al 7’ ad avventarsi su una corta respinta di Dominguez e poi segnare con un preciso tiro nell’angolino basso. La risposta dell’Ecuador è di Valencia: Arias lo stende in area ed è pareggio dal dischetto. Stenta a trovare il bel gioco la Roja, ma nel secondo tempo basta un gol del Nino Maravilla Alexis Sanchez: assist di Aranguiz e tiro sporco del giocatore del Manchester United. Il 2-1 basta al Cile per vincere e passare ai quarti di finale.