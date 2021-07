Copa America, Colombia terza. Zapata esulta: “Orgogliosi e a testa alta”

L'attaccante festeggia dopo la vittoria che vale il terzo posto nel torneo contro il Perù

Questa sera andrà in scena la finalissima tra Brasile e Argentina che assegnerà la Copa America. Ma nella notte è già stata disputata l'altra sfida, quella che assegnava il terzo posto. La Colombia ha avuto la meglio sul Perù chiudendo quindi il torneo con la "medaglia di bronzo". 3-2 il punteggio finale al termine di una gara ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti della sfida anche diversi "italiani", da Cuadrado, autore di una perla su punizione, a Muriel, autore dell'assist per la rete del successo di Luis Diaz. In campo anche Duvan Zapata che sui social ha esultato per il traguardo ottenuto dai suoi.