Copa America, fa tutto Messi: gol, assist e… “litigata” con Aguero e Scaloni

Il 10 argentino protagonista contro la Bolivia

FA TUTTO MESSI - Come spiegato da Tyc Sport nella sua versione online, Messi ha vissuto una serata davvero speciale in Copa America. Un assist favoloso, una doppietta e anche record in solitaria di presenze con l'Argentina superando Mascherano. Nella vittoria per 4-1, però, non poteva mancare anche un po' di pepe in più, ovvero quello che lo stesso 10 ha messo in occasione della rete subita. Infatti, a La Pulce non è andata giù l'azione del gol preso e lo ha mostrato senza troppi problemi arrabbiandosi col mister e con i compagni. In modo particolare con Aguero, suo grande amico, per non aver fatto il giusto pressing in occasione dell'azione rivale.