Copa America, il Brasile non vuole giocarla in casa: Casemiro diserta conferenza

I giocatori brasiliano non vogliono disputare l'evento in Patria per la situazione pandemica da Covid

Redazione ITASportPress

Succede di tutto in vista della Copa America. Le condizioni dovute alla pandemia stanno obbligando la Federazione a prendere serie decisioni in merito alla sede dove svolgere l'evento. Prima la designazione di Colombia e Argentina come Paesi ospitanti, poi la recente decisione di affidare al Brasile il compito di ospitare i match dell'edizione numero 75 della rassegna continentale. Ma qualcosa sembra essere andato storto. Il nuovo caos parte proprio dalla Nazionale verdeoro che, di fatto, sta tentando con i propri calciatori di boicottare l'evento per la volontà di non giocarlo in Patria.

Copa America: il gesto del Brasile con Casemiro

Protagonista è Casemiro che avrebbe dovuto intervenire in conferenza stampa per parlare appunto della Copa America. Invece, come riporta Goal, il centrocampista del Brasile ha disertato l'appuntamento col chiaro intento di far capire la posizione dei calciatori verdeoro. I calciatori brasiliani che militano in Europa avrebbero indetto una riunione per parlare della situazione e manifestare il proprio dissenso. Dopo i match contro Ecuador e Uruguay la Selecao i calciatori parleranno per comprendere come comportarsi.

Tale situazione è stata spiegata dal CT Tite che è dovuto intervenire al posto del suo calciatore in conferenza stampa: "La nostra opinione su questo argomento è molto chiara e noi lealmente e l'abbiamo detta al presidente (il presidente della CBF, Rogério Caboclo ndr). Abbiamo chiesto agli atleti di concentrarsi solo sulla partita contro l'Ecuador. Poi i giocatori hanno espresso la volontà di parlare direttamente con il presidente. È stata una conversazione molto diretta. Abbiamo una posizione ben precisa ma questo non è il momento per parlarne. La nostra priorità ora è giocare bene e vincere contro l'Ecuador. Comprendiamo che la situazione si chiarirà dopo questa pausa internazionale. I calciatori hanno maturato un'idea precisa, l'hanno detta al presidente e la diranno alla gente al momento giusto. Questo è il motivo per cui Casemiro, il nostro capitano, non era qui per parlare con i media".