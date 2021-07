Copa America, il Perù perde col Brasile e denuncia: “L’arbitro ci ha insultato”

Tanta rabbia da parte dei peruviani dopo la gara contro il Brasile

Come riporta Tyc Sports, infatti, ben due calciatori Renato Tapia e Pedro Gallese se la sono presa con il fischietto Roberto Tobar reo di aver commesso degli errori evidenti ma soprattutto di aver avuto un atteggiamento poco consono in campo nei confronti dei giocatori del Perù.

Parole non a caso e che vengon confermate anche dal portiere Gallese: "Un arbitro che non ci ha dato un rigore chiaro per l'intervento di Thiago Silva e poi con il quale non ci si può confrontare perché ti insulta non appena ti avvicini. Resta tanta rabbia".