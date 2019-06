Copa America, l’Uruguay batte il Cile ed è primo nel gruppo C. Fuori Ecuador e Giappone

Uruguay primo nel girone e ai quarti insieme al Cile, Ecuador e Giappone eliminate. Questi gli ultimi verdetti della prima fase della Copa America, con la Celeste che ha avuto la meglio sulla formazione di Rueda grazie ad un colpo di testa di Cavani all’82, conquistandosi cosi la vetta del gruppo C proprio a scapito dei cileni. Eliminate invece Ecuador e Giappone: per passare il turno, ad una delle due serviva la vittoria, che invece non è arrivata. L’incontro si è infatti concluso sull’1-1: ad una rete di Nakajima al 15′ per i nipponici hanno risposto i sudamericani con Mena al 35′.