Copa America, Ospina lascia il ritiro della Colombia: deve assistere il padre

Arrivano brutte notizie dal ritiro della Colombia impegnata nella Copa America 2019 in Brasile. Il portiere del Napoli, in prestito dall’Arsenal, David Ospina ha dovuto abbandonare il ritiro dei Cafeteros per motivi di salute legati alla famiglia.

Come informa Tigo Sports, Ospina non giocherà la prossima partita a causa di questa emergenza. Le condizioni del padre, da tempo con problemi di salute, preoccupano e il portiere ha fatto ritorno a Medellin per stare vicino ai familiari. Incerto il suo ritorno per partecipare alla fase finale della Copa America. Per il momento, resta sicura la sua assenza per la gara contro il Paraguay di domenica, valida per il terzo match del girone. La Nazionale dei Cafeteros si era comunque già qualificata per la fase successiva del torneo grazie ai due successi contro Argentina e Qatar.