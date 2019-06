Copa America, pari Argentina contro il Paraguay. Vola la Colombia: Zapata stende il Qatar

Da una parte è tutto grigio, dall’altra splende il sole. Situazioni diverse per Argentina e Colombia in Copa America. L’Albiceleste di Messi non va oltre l’1-1 contro il Paraguay: solo un gol su rigore de La Pulce evita il secondo ko consecutivo nella competizione. Tutt’altra musica per i Cafateros: James Rodriguez assoluto protagonista del match regala un assist importante a Duvan Zapata: l’atalantino non perdona e trova il gol vittoria.

ARGENTINA – PARAGUAY -Solita Albiceleste. Lautaro Martinez con De Paul in avanti non incidono. Messi ci prova su punizione senza fortuna. La pochezza offesniva dell’Argentina viene punita dagli avversari: il Paraguay riesce a sfondare al secondo contropiede della serata grazie a un destro in corsa di Sanchez poco dopo la mezz’ora di gioco. Nella ripresa, con l’inserimento di Aguero la musica cambia. Ma solo l’intervento del Var al 55’ permette a Messi e compagni di pareggiare: calcio di rigore che La Pulce trasforma con un violento sinistro angolato. 1-1 finale e solite polemiche.

COLOMBIA – QATAR – Sfida a senso unico che rischiava di diventare una beffa per la Colombia. Il Qatar si difende bene e resiste fine alla rete del bomber dell’Atalanta Duvan Zapata. Ma è James Rodriguez il grande protagonista e il migliore del match. All’86’ è proprio il suo assist per l’attaccante a decidere la sfida che terminerà 1-0. Nel recupero, poteva essere anche doppietta, ma il centravanti di Gasperini è stato impreciso e non ha trovato la seconda gioia personale. Con questo successo, la Colombia vola a quota 6 punti, garantendosi il primato del gruppo B.