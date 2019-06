Copa America, pari e spettacolo: Uruguay fermato dal Giappone

Cavani e compagni rimontano due volte il Giappone e non vanno oltre il pari nella seconda uscita in Copa America. L’Uruguay frena dopo essere andato sotto due volte grazie ai gol del nipponico Miyoshi.

Nel primo tempo Miyoshi a sorpresa porta in vantaggio gli asiatici, ripresi solamente dal rigore di Suarez. Nel secondo tempo la musica non cambia ed è ancora Giappone a passare in vantaggio sempre con lo stesso Miyoshi. La Celeste non si arrende e con Josè Giménez riporta il punteggio in parità. Non basta l’assalto finale degli uomini di Tabarez per trovare il trionfo. Al 90esimo è 2-2.

L’Uruguay si porta a 4 punti nel gruppo, in attesa della gara del Cile contro l’Ecuador. Il Giappone conquista il primo punto.