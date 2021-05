Copa America, dopo la Colombia stop anche in Argentina. Si giocherà in Brasile

La Conmebol ha comunicato la decisione di non organizzare la competizione nel Paese a causa dell'emergenza sanitaria

Non c'è pace per l'edizione del 2021 della Copa America. La competizione più importante del Sudamerica si sarebbe dovuta giocare in Colombia inizialmente ma poi è stata spostata in Argentina, ma questa notte è stato ufficializzato dalla Conmebol lo stop. Dunque il Covid che sta dilagando nel paese di Messi costringe gli organizzatori a cambiare sede per la terza volta. Questo il comunicato: “La CONMEBOL informa che, date le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l’organizzazione della Copa América in Argentina. La CONMEBOL analizza l’offerta di altri paesi che hanno mostrato interesse ad ospitare il torneo continentale”, si legge in un tweet nella notte italiana. Nel pomeriggio è stato annunciato dalla Conmebol che si giocherà in Brasile. Ma sui social infuria la protesta visto che il numero di contagiati e morti nel paese del presidente Bolsonaro è superiore a Colombia e Argentina.