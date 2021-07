Copa America, verso la finale: Neymar sui social attacca chi tifa contro il Brasile

Messaggio Instagram da parte di O'Ney per rispondere alle critiche

Si avvicina la finalissima di Copa America tra Brasile e Argentina e come spesso accade quando le due potenze sudamericane si affrontano la critica prova ad alzare "la tensione", come se ce ne fosse bisogno... A parlare, a modo suo, prima della sfida, è stato Neymar che sui social, con una storia pubblicata su Instagram, ha voluto attaccare - o forse difendersi - da chi è andato contro il suo Brasile .

MESSAGGIO - "Sono un brasiliano con orgoglio e amore. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare per la nazionale e ascoltare la gente cantare. Non ho mai attacco né mai attaccherò il Brasile, specie se si sta giocando qualcosa, che sia sport, modellismo, Oscar o altro", ha scritto Neymar. "Sono brasiliano e tifo per il Brasile, come si fa a fare diversamente? Va bene, lo rispetto, ma andate a... PS: Dedicato a chi va contro di noi".