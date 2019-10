Copa Libertadores, la finale 2020 si giocherà al Maracana

Mentre in Spagna si litiga sulla data di Barcellona-Real Madrid, la Conmebol ha individuato nello stadio “Maracanà” di Rio de Janeiro la sede della finale della Coppa Libertadores del 2020.

Come si ricorderà un anno fa la sede della finale di ritorno del Super Clasico Boca-River, atto finale dell’edizione 2018, scatenò molte polemiche fino alla decisione di far giocare proprio a Madrid la gara che si sarebbe dovuta giocare al Monumental.

Dal 2019 si è allora deciso di cambiare strada, abolendo la regola dell’andata e ritorno per giocare in gara secca, come per la finale di Champions League.

Nel 2019 la finale si giocherà l’Estadio Nacional de Chile, a Santiago, mentre per la Copa Sudamericana il teatro sarà l’Estadio Nacional de Perù, a Lima.

Nella giornata di giovedì, invece, il massimo organismo calcistico sudamericano ha assegnato la finale della Libertadores 2020 appunto al Maracana di Rio de Janeiro, mentre quella della Sudamericana si giocherà all’Estadio Kempes di Cordoba.