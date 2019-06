Coppa d’Africa, la partita inaugurale a rischio: lo Zimbabwe minaccia il boicottaggio

E’ a rischio la gara inaugurale della Coppa d’Africa 2019. I giocatori dello Zimbabwe hanno infatti minacciato di boicottare il match con l’Egitto, in programma questa sera alle 22 al Cairo. Il motivo è da ricercarsi nel mancato pagamento dei premi pattuiti da parte della federazione del paese africano, con la situazione che sembra essere giunta ad un punto limite.

ANCHE IL CAMERUN A RISCHIO – A rischio però non è solamente la posizione dello Zimbabwe: anche i giocatori del Camerun lamentano infatti il mancato versamento dei bonus. Insomma, quando mancano solamente poche ore al via ufficiale della manifestazione, la Coppa d’Africa appare già in pieno caos.