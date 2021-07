Coppa America, domenica la finale più attesa Brasile-Argentina

La finale della Coppa America è in programma domenica notte in Italia

Era la finale più attesa alla vigilia di questa Coppa America, il sogno di molti appassionati di calcio sta per realizzarsi. A contendersi domenica notte alle 2 il prestigioso trofeo, saranno il Brasile di Neymar e l'Argentina trascinata da Messi. Entrambe le compagini sono caratterizzate dalla presenza di molti campioni e puntano al massimo traguardo. Per il Brasile si tratterebbe di bissare il successo del 2019, mentre per l'Albiceleste significherebbe tornare al successo in questa manifestazione dopo 28 anni, dato che l'ultimo successo risale al 1993. I padroni di casa puntano sull'esperienza di un leader navigato come Thiago Silva, oltre che ad affidarsi alla fantasia e ai colpi di genio di talenti come Neymar, Everton e Gabigol.