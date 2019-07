Coppa d’Africa, Algeria in finale: Mahrez gol e ‘dedica’ al politico che tifava contro…

L’Algeria vola in finale di Coppa d’Africa e ringrazia il calcio di punizione all’ultimo secondo di Riyad Mahrez. Una magia che ha consentito a Les Fenecs di battere la Nigeria e volare all’ultimo appuntamento della competizione.

Una prodezza che è servita anche a rispondere a Julien Odoul, esponente politico regionale del Rassemblement National, che aveva inneggiato, solamente poche ore prima, al sostegno per le Super Eagles per scongiurare quello che lui considerava ‘il pericolo’ che l’anniversario della presa della Bastiglia fosse guastato dai festeggiamenti dei tifosi algerini come accaduto dopo la vittoria ai quarti di finale. Il calciatore dell’Algeria ha risposto con una perla sul campo di gioco e, successivamente, anche sui social con una dedica davvero speciale.

PER TE – “Quel calcio di punizione era per te. Siamo insieme”, ha detto Mahrez su Twitter all’indirizzo di Julie Odoul con tanto di bandiere di Francia e Algeria una accanto all’altra. Un modo molto fine per rispondere alle parole del politico e mettere, forse, a tacere ogni polemica. Lo sport non ha nulla a che fare con i disordini avvenuti di recente e Mahrez ha provato, in qualche modo, a mettere un punto alla vicenda.