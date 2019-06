Coppa d’Africa, buona la prima per l’Egitto: contro lo Zimbabwe decide Trezeguet

Inizia bene l’avventura dell’Egitto in Coppa d’Africa. La squadra di Salah vince all’esordio contro lo Zimbabwe. L’attaccante del Liverpool ed ex Roma punge ma non segna. Decisiva la rete di Trezeguet al 41′ del primo tempo.

LA GARA – Nella sfida di apertura della Coppa d’Africa 2019, al Cairo International Stadium interamente rosso per sostenere i padroni di casa, l’Egitto supera di misura lo Zimbabwe 1-0. Fondamentale il gol di Trezeguet al termine del primo tempo. La stella egiziana Salah non brilla, prova a pungere in un paio di occasioni ma non riesce a segnare. Ecco allora Trezeguet con un grande destro a giro mettere il sigillo decisivo che permetterà al suo Egitto di controllare l’intera ripresa senza particolari difficoltà. Lo Zimbabwe non riesce ad incidere e anche nelle rare occasioni in cui riesce a venire fuori dalla propria metà campo non spaventa i Faraoni. 1-0 finale e buon esordio, almeno per il risultato.