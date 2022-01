Coppa d’Africa, fuga mortale prima del match: sarebbero 7 i deceduti

Il fatto è accaduto prima di Camerun-Comore all'ingresso dello stadio

Si macchia di sangue la Coppa d'Africa. Secondo le prime informazioni disponibili che arrivano, almeno 7 persone sono rimaste uccise travolte dalla calca dopo una precipitosa fuga davanti a uno dei cancelli d'ingresso dello stadio Olembe di Yaoundé dove da lì a poco sarebbe iniziata la partita Camerun-Comore finita 2-1 per i Leoni indomabili. Anche i commentatori del match su Canal+ hanno confermato la notizia della fuga precipitosa senza poter fornire un bilancio di questo tragico evento. Per il momento non viene fornita alcuna versione ufficiale ma è sicuro che vi siano dei morti e si parla di almeno 7.