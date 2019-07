Coppa d’Africa, il terzo posto è della Nigeria: Tunisia ko 1-0

E’ la Nigeria a conquistare il terzo gradino del podio nella Coppa d’Africa 2019. La formazione allenata da Rohr, nella gara disputatasi questa sera all’Al Salam Stadium, ha battuto per 1-0 la Tunisia al termine di una partita equilibrata e combattuta. Decisiva una rete in apertura di Ighalo, con la squadra di Giresse che, malgrado un’immediata reazione, non è riuscita a raddrizzare le sorti del match.

LA GARA – Pronti via e le Super Aquile sono avanti, con Ighalo che buca la porta difesa da Ben Cherifia dopo appena tre minuti di gioco. La Tunisia prova subito a reagire e, al 15′, sfiora il pari con una conclusione di Sassi. Il primo tempo scivola via senza ulteriori grandi occasioni, mentre nella ripresa è ancora la formazione di Giresse ad andare vicina al gol con Chaouat al 48′. La Nigeria replica con Chukwueze, prima di resistere agli ultimi assalti dei tunisini.

FINALE – La finale della competizione, che vedrà di fronte Senegal e Algeria, si disputerà venerdì sera alle ore 21.