Coppa d’Africa, Senegal in finale senza Koulibaly: “Doloroso non poterla giocare…”

C’è molta gioia e soddisfazione, ma altrettanta delusione e amarezza nelle parole di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e del Senegal. Impegnato nella Coppa d’Africa con la propria Nazionale, il centrale ha espresso sul proprio profilo ufficiale Twitter le emozioni contrastanti per aver conquistato la finale dell’importante torneo. Match che, sfortunatamente, il classe ’91 non potrà disputare a casa della squalifica.

GIOIA A META’ – Il Senegal è volato in finale di Coppa d’Africa dopo la vittoria per 1-0 contro la Tunisia decisa solo ai tempi supplementari con l’autogol di Bronn. Per il centrale del Napoli 120′ in campo con un’ammonizione per fallo di mano. Un cartellino giallo che, come detto, lo constringerà a saltare il match più importante – contro l’Algeria – che potrebbe regalare un incredibile successo ai suoi: “È una finale che dà gioia ad un intero popolo e noi ne siamo orgogliosi. Sarà doloroso non giocarla. Ma sarò ugualmente al fianco dei miei fratelli per scrivere la storia: allez lions”, le parole di Koulibaly su Twitter.