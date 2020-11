Coppa del mondo per club si svolgerà in Qatar a febbraio

La Coppa del Mondo per club, inizialmente prevista per dicembre, si svolgerà dall’1 all’11 febbraio a Doha, in Qatar. Lo hanno annunciato gli organizzatori della FIFA oggi Il torneo riunisce i sei campioni continentali di tutto il mondo, con il Bayern Monaco vincitore della Champions League, il primo a qualificarsi. La FIFA non ha stabilito se i tifosi saranno in grado di assistere alle partite, sottolineando solo che “in conformità con il protocollo delle partite internazionali, la FIFA e il paese ospitante forniranno le garanzie necessarie per la salute e la sicurezza. di tutte le parti coinvolte ”.