Coppa Italia, la grinta di Perin e della Juventus: “Prendiamoci rivincita contro l’Inter”

Il portiere grande protagonista con le sue parate contro la Fiorentina

Mattia Perin , portiere della Juventus , è stato intervistato da Mediaset dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina che lo ha visto assoluto protagonista con alcune parate decisive. 2-0 per i bianconeri che adesso incontreranno l'Inter in finale.

Sulla sua partita, ma anche sull'essersi fatto trovare di nuovo pronto in questa stagione come capitano negli ottavi di Champions, Perin ha detto: "Ma io non la porto da nessuna parte da solo, senza i miei compagni, il lavoro che facciamo giornalmente in campo, senza l'aiuto dello staff tecnico, medico, magazzinieri, non ci sarebbero queste vittorie. E' un successo che va diviso tra tutto l'ambiente Juventus".