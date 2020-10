Coppa Italia, passano Fiorentina e Genoa. Fuori il Benevento di Inzaghi

La Coppa Italia regala altri verdetti. Paga un prezzo salato il turn over di Pippo Inzaghi e del suo Benevento, eliminati dall’Empoli che vince 4-2, grazie ad un super Mancuso, autore di una tripletta. Tre sono anche le reti del Brescia, che bastano e avanzano per far fuori il Perugia (3-0), anche grazie alla rete di Bisoli, tornato in campo dopo 7 mesi. Il Genoa invece supera il Catanzaro grazie ad una gran doppietta di Scamacca. Passa il turno anche la Fiorentina, grazie alla prima rete di Callejon in maglia viola, oltre a quella di Venuti.

I RISULTATI

BENEVENTO-EMPOLI 2-4 (47’ Olivieri (E), 57’ Maggio (B), 60’ Mancuso (E), 66’ Mancuso (E), 85’ Mancuso (E), 90’+1’ Moncini (B)

FIORENTINA-PADOVA 2-1 (10′ Venuti, 32′ Callejon, 55′ Santini)

GENOA-CATANZARO 2-1 (7′ Scamacca (G), 64′ Scamacca (G), 83′ Fazio)

BRESCIA-PERUGIA 3-0 (10′ Bisoli, 25′ rig. Ayé, 71′ Mangraviti)