Coppa Italia, per la finale sarà Arisa a cantare l’Inno di Mameli

La cantante è stata scelta per cantare l'Inno

La decisione è stata resa nota in questi minuti. Arisa eseguirà l'Inno nazionale subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell'Arma dei Carabinieri. In oltre dodici anni di carriera Arisa ha collezionato 4 dischi d'oro e 7 di platino e ha partecipato undici volte al Festival di Sanremo (sette in gara, tre come ospite e una come presentatrice), vincendo due edizioni: nel 2009 con Sincerità tra le "Nuove proposte" e nel 2014 con Controvento nella categoria "Campioni".