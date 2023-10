Tutto facile stasera per le due italiane in coppa

Vincono le due squadre italiane impegnate stasera. La Roma in Europa League ha battuto lo Slavia Praga issandosi in vetta al girone. Avvio fulminante dei giallorossi, che segnano con Bove dopo nemmeno un minuto. Al 17' arriva il raddoppio, di Lukaku. In Conference invece la Fiorentina ha demolito il Cukaricki col punteggio di 6-0. Primo tempo travolgente della Fiorentina con la doppietta di Beltran e il gol di Ikoné. Nella ripresa le reti di Sottil su punizione, Martinez Quarta e Maxime Lopez.