Cori pro Putin in Fenerbahce-Dinamo Kiev, Lucescu: “Non me l’aspettavo”

Nella serata di ieri è andato in scena il secondo turno dei playoff di Champions League. Tra le partite in programma, certamente, di notevole importanza c'era quella tra Fenerbahce e Dinamo Kiev, che ha visto gli ucraini approdare al terzo turno playoff.

Il match, però, sta facendo molto parlare in queste ore non per il risultato bensì per uno spiacevole episodio avvenuto sugli splati. Infatti, nel corso della partita, precisamente attorno al secondo tempo, la tifoseria del Fenerbahce ha iniziato ad intonare cori pro Vladimir Putin.