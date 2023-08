Corinthians, autobus con tifosi si ribalta: sette i morti

Giornata di lutto in Brasile. Nelle prime ore di domenica mattina, un incidente stradale ha visto coinvolto un autobus e oltre 30 tifosi. La gran parte di questi, per fortuna, è riuscita a salvarsi anche se molti supporters sono gravemente feriti ma non in pericolo di vita. In sette hanno invece perso la vita, come confermato dai media brasiliani e dai vigili del fuoco dello stato di Minas Gerais. Il bus trasportava tifosi del club di calcio Corinthians e, in base a quanto riferito dall'autista, il mezzo ha avuto un problema con i freni, guasto che ha causato poi il ribaltamento dello stesso. Il Corinthians ha poi rilasciato un comunicato sull'accaduto, stringendosi alle famiglie delle vittime dopo il terribile incidente.