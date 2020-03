Coronavirus, allenamenti sospesi per la Reggiana: possibile contagio

Anche la Reggiana si trova a dover fare i conti con il Coronavirus. Infatti il club emiliano rischia di riscontrare una positività interna alla squadra. Nel corso di un comunicato ha annunciato che “la sospensione dell’attività sportiva della prima squadra è cautelativamente sospesa fino a Giovedì 5 Marzo per il contatto di un tesserato con una persona che presenta sospetta sintomatologia Covid-19. La società resta in attesa degli esiti degli esami d’accertamento per stabilire, in seguito, modi e tempi per la ripresa degli allenamenti”.