Coronavirus, anche Maradona in isolamento preventivo

Anche Diego Armando Maradona deve fare i conti con l’espandersi del contagio da coronavirus. L’allenatore del Gimnasia La Plata, come scrive AS, sarebbe stato messo in isolamento preventivo e separato dal resto dei suoi giocatori in ritiro. Il motivo è da ricercarsi nelle condizioni di salute generiche dell’ex Pibe de Oro. “Con Maradona stiamo prendendo decisione preventive. È isolato in un edificio, può stare solamente al piano terra, visto che fa parte del gruppo di rischio”, ha spiegato il medico sociale del club argentino Flavio Tunessi. “Noi medici delle squadre di Superliga abbiamo suggerito alle autorità di sospendere sia le partite che gli allenamenti. Come medici siamo responsaibili della situazione sia prima che si verifich sia dopo. Quindi dobbiamo essere pronti in ogni momento e sapere cosa fare”, ha concluso il medico.

MARADONA E IL MESSAGGIO ALLA POPOLAZIONE