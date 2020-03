Coronavirus, arbitri italiani esclusi da Champions e Europa League

Dopo campionati sospesi, rinvii, partite a porte chiuse ecco che il Coronavirus colpisce anche gli arbitri. L’emergenza sta costringendo in molti ad adottare misure di sicurezza per contenere il rischio contagio. E così anche la Uefa ha disposto una restrizione per gli arbitri che provengono dall’Italia.

CAMBIO DI FISCHIETTO – Per quanto riguarda gli ottavi di finale di Champions ed Europa League infatti i fischietti italiani sono stati rimossi e le partite riassegnate ad altri arbitri. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il tutto è stato deciso per evitare rischi di contagio oltre i confini nazionali. Una misura di sicurezza ulteriore in un momento veramente delicato per il mondo calcistico e non solo.