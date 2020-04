Coronavirus, Balotelli preoccupato: “Sembra un’emergenza senza fine”

L’emergenza in Italia legata al Coronavirus spaventa e non poco Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia si è mostrato assai preoccupato per la situazione nel corso di una diretta Instagram organizzata da Puma insieme a Thierry Henry: “In questo momento mi sto allenando, ma onestamente non è affatto semplice. Spero che tutto questo finisca presto. Adesso sembra che stia migliorando, un poco, forse alla fine del mese potremo uscire, ma io dubito. Se le persone dovessero tornare fuori, allora ci saranno nuovi contagi. Non lo so, sembra non ci sia una fine”.

RICORDI – Poi Balotelli si lascia andare ai ricordi e valuta il campionato in cui si è trovato meglio: “In Premier League, sicuramente. Il calcio è fantastico, i fan anche. Ci sono pure paparazzi, giornalisti, ma il modo in cui le persone dicono ciao… non è pazzo. Ho avuto problemi di cibo, di guida, ma è sicuramente il migliore”.