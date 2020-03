Coronavirus, botta e risposta Alonso-Del Bosque: “Tutti predicono il futuro…”

L’emergenza Coronavirus si estende anche alla Spagna. E non mancano le polemiche. Nei giorni scorsi, Fernando Alonso aveva usato parole molto dure nei confronti del governo spagnolo: “Continuiamo a rimanere indietro rispetto agli altri paesi in termini di misure , quindi avremo bisogno della responsabilità individuale. Non possiamo far collassare il servizio sanitario, non si tratta solo di non ammalarci, ma di non infettare! Responsabilità. Ognuno nel suo campo e nel suo ambiente. E questo non è un problema personale, questo è un lavoro di squadra. Tutti. Dobbiamo restare a casa per un po’. Per il nostro bene”.

REPLICA – Al pilota asturiano ha replicato l’ex Commissario Tecnico della Roja, Vicente Del Bosque ai microfoni di “El Partidazo”: “Sono sorpreso e confuso. Sappiamo tutti quando tutto è iniziato, ma nessuno sa quando finirà. Speriamo che questa situazione venga risolta al più presto. Ho fiducia in coloro che ci governano. Nonostante alcuni commenti che dicono che avrebbero dovuto farlo prima… Comunque, sai che tutti predicono il futuro, ma penso che abbiano agito bene. Hanno messo in atto le misure necessario proprio al momento perché sicuramente se li avessero messi prima, la gente avrebbe parlato di un eccessivo allarmismo … Stanno agendo bene. Alonso? Ho visto qualcuno che sta ancora protestando perché le cose sono state fatte molto male, che le misure sono state ritardate e quindi forse sono quotate all’estero. Non è una critica per nessuno. Lo dico come un fatto generico, non contro nessuno È un argomento molto complicato e dobbiamo capire con le autorità”.