Coronavirus, Brescia nel caos: tre giocatori fuori dalla città

Dopo la Juventus, anche il Brescia si trova a fare i conti con gli spostamenti dei propri tesserati in questo periodo di quarantena nazionale. Se i bianconeri avevano registrato le uscite all’estero di Higuain, Pjanic e Khedira, le Rondinelle vedono rientrare Romulo in Brasile, Daniele Gastaldello a Siena e Stefano Sabelli a Bari. La società lombarda non ha preso provvedimenti. Lo riporta il Giornale di Brescia. Non si tratta di un’infrazione alle costrizioni ufficiali, anche se le autorità avevano raccomandato di rimanere a casa. Chi avrà qualche grattacapo in più sarà Romulo, reo di aver infranto il decreto 120/2020 che prevedeva che “chiunque rientra dall’estero anche senza sintomi da coronavirus dovrà comunicarlo all’Asl di riferimento e rimanere 15 giorni in quarantena vigilata”.