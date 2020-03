Coronavirus, Camoranesi bloccato in Slovenia: “Non posso tornare in Italia. Mi resta solo la musica e la tv…”

Mauro German Camoranesi sta vivendo in una situazione molto particolare gli effetti dell’isolamento per l’emergenza coronavirus. Il campione del mondo con l’Italia nel 2006 è rimasto bloccato in Slovenia dove allena il Trabor Sezana. A comunicarlo è stato lo stesso ex calciatore ai microfoni di DAZN. Con un video-messaggio l’ex giocatore della Juventus ha fatto sapere quale sia la sua attuale situazione: “Ci è stato comunicato che il campionato si fermava e hanno chiuso tutto, il centro sportivo e lo stadio. Sono rimasto qui in Slovenia con altre quattro persone dello staff, mentre i giocatori sono tornati a casa”.

SOLO – “Siamo tutti un po’ spaesati, io comunico via messaggi con la mia famiglia che adesso è in Argentina. La frontiera con l’Italia è chiusa, dunque non ho potuto nemmeno rientrare a Torino dove ho la residenza”, ha spiegato Camoranesi che, adesso, può fare veramente poche cose nel suo alloggio: “La tempistività dell’emergenza ha impedito anche di programmare gli allenamenti per i giocatori rientrati in patria. “Non abbiamo potuto preparare nulla a livello individuale e siamo tutti in attesa di cosa fare. Inoltre non posso nemmeno fare attività, perché tre giorni fa mi sono stiravo la gamba. Mi rimane solo di ascoltare musica e guardare qualche video delle partite”.