Coronavirus, Cannavaro avvisa: “I tempi saranno più lunghi del previsto, impensansabile riprendere gli allenamenti”

L’emergenza Coronavirus sembra farsi di giorno in giorno sempre più grave nel nostro Paese, con la ripresa dei campionati che rimane un’incognita. Sull’argomento, a RadioSport, è intervenuto l’ex difensore Fabio Cannavaro.

RISCHIO – “In Italia la situazione non è sicura, è impensabile riprendere gli allenamenti, sarebbe rischiosissimo. I tempi saranno molto più lunghi di quelli previsti attualmente, non mi piace quindi pensare a quando ripartire con il campionato. Ho la mia famiglia a Napoli e ho paura per loro, non si scherza con questo virus: chi pensa di fare Superman rischia di finire intubato. Quarantena? Qui in Cina è dura, il governo ha vietato di uscire di casa”.