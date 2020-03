Coronavirus, Conte ha deciso: “Lo sport non ha ragione di proseguire”

Nuove misure per l’Italia nella lotta contro il Coronavirus. Non solo la Lombardia: la zona rossa si estende all’intera penisola. Una disposizione che cambierà le abitudini della popolazione. Il Premier Giuseppe Conte ha anche accennato ai provvedimenti riguardanti il mondo dello sport: “A questo punto non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive e mi riferisco anche al campionato di calcio: dispiace dirlo ma i tifosi ne devono prendere atto. Non consentiremo che siano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive”. Dunque fino al 3 aprile la Serie A e gli appuntamenti dello sport italiano saranno sospesi.