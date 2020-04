Coronavirus, Coutinho cuore d’oro: 20 tonnellate di alimenti per Río de Janeiro

Philippe Coutinho non dimentica le sue origini e in un momento di grande emergenza come quello che sta attraversando il mondo intero a causa del coronavirus, fa sentire la sua vicinanza al Brasile e alla sua città natale.

Il giocatore del Bayern Monaco, ma di proprietà del Barcellona, ha mostrato il suo lato più solidale nei confronti delle famiglie più bisognose della città di Rio de Janeiro. Il centrocampista o attaccante ex anche di Inter e Liverpooll ha donato circa 20 tonnellate di cibo per le persone dei quartieri più poveri della sua città natale. Coutinho, infatti, come scrive Sport, è nato e cresciuto nel quartiere “do Riachuelo” della città brasiliana, nella zona nord e si è così preso cura delle comunità nelle aree di Mangeueira e Barreira do Vasco. Il cibo è stato distribuito attraverso diverse associazioni. “Prima di tutto, vorrei ringraziare Dio per avermi fornito le condizioni per aiutare gli altri. Ringrazio anche tutti coloro che hanno collaborato in qualche modo a rendere possibile questa azione di solidarietà. Questo è l’inizio di una grande campagna. Spero di poter continuare ad aiutare sempre. Aiutare i bisognosi è essenziale per un mondo migliore e tutti dobbiamo fare la nostra parte”, ha detto il calciatore.