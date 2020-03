Coronavirus, Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes donano un milione di euro all’ospedale di Lisbona

L’emergenza Coronavirus sta ormai investendo tutta Europa, compreso il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus si è reso in queste ore protagonista di un nobile gesto: l’attaccante, insieme al suo procuratore Jorge Mendes, ha infatti donato un milione di euro per finanziare due unità di terapia intensiva negli ospedali di Lisbona. A confermarlo Daniel Ferro, presidente dell’unità di Santa Maria nella città portoghese.

DONAZIONE – “Siamo stati contattati da Jorge Mendes, che, insieme a Ronaldo, si è offerto volontario per finanziare due unità di terapia intensiva per i pazienti affetti da Covid-19 in situazione critica. Ci sono ventilatori, monitor, letti, pompe per infusione: tutte le apparecchiature adatte per offrire assistenza ai malati”.