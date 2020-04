Coronavirus, donazione speciale di Bale: 500mila sterline all’Ospedale dove è nato

Ultimamente sempre più spesso sotto i riflettori del calciomercato, Gareth Bale questa volta fa parlare per un gran bel gesto di solidarietà. L’attaccante gallese del Real Madrid ha donato mezzo milione di sterline, 569 mila euro, all’ospedale di Cardiff per aiutare i medici nella lotta al coronavirus.

In un momento delicato come quello che sta vivendo il mondo intero per combattere la pandemia da Covid-19, ecco il gesto dell’esterno offensivo blancos che, insieme a sua moglie, ha devoluto i soldi a un’organizzazione benefica collegata all’ospedale, la Cardiff & Vale Health Charity, che fornisce aiuti e sostegni di vario genere ai medici e ai pazienti. Attraverso la pagina ufficiale dell’istituto Bale ha voluto mandare il suo ringraziamento ai veri eroi del momenti, ovvero i dottori e tutti coloro che lottano in prima linea: “L’ospedale universitario del Galles occupa un posto speciale nel mio cuore. Qui è dove sono nato ed è stato un grande supporto per i miei amici, la mia famiglia e la comunità in generale. Voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri del servizio sanitario per i loro sacrifici e il duro lavoro durante questa emergenza”.

L’ISOLAMENTO DI BALE