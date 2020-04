Coronavirus, Dunga si mobilita per il Brasile: donate 10 tonnellate di cibo

Solitamente Dunga non si occupava di assist. Era un mediano estremamente efficace ed elegante, bravo a sradicare il pallone dai piedi degli avversari e a rilanciare l’azione. Tuttavia, stavolta l’ex Commissario Tecnico ha sfoderato un passaggio vincente in soccorso del suo amato Brasile. Infatti il campione del mondo 1994 ha deciso di donare dieci tonnellate di cibo, tra frutta, verdure, pane e legumi vari, destinate ai più bisognosi. Lo stesso Dunga si è incaricato di distribuire i generi di prima necessità, specialmente negli enti di carità dello stato del Rio Grande do Sul. Lo ha annunciato l’ex centrocampista della Fiorentina su Instagram: “In tanti siamo costretti ad affrontare delle sfide e riusciamo a fare cose incredibili, che non pensavamo di riuscire a fare. Ora la vita ci sfida ad essere solidali, più umani, a diventare persone migliori. Io adesso sfido voi, abbiamo raccolto dieci tonnellate di cibo e la nostra lotta continua”