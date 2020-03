Coronavirus, duro sfogo di lady Callejon: “Noi a casa e i vecchi che passeggiano…”

Duro sfogo di Marta Ponsati, compagna di José Callejon, attaccante del Napoli. Sulla propria pagina Instagram, la donna ha avuto da ridire sul comportamento della popolazione in piena emergenza per il coronavirus. L’isolamento, a quanto pare, non è stato preso alla lettera da molti, soprattutto dai più anziani.

RABBIA – “Trovo scandaloso che io e la mia famiglia, come tante altre famiglie, siamo senza uscire di casa da una settimana. Le mie figlie non vedono l’ora di fare una corsa nel parco, prendere il sole… e vado al supermercato per mezz’ora per comprare le cose di cui abbiamo bisogno e incontrare persone anziane che vanno in giro come niente. Ciao??? Lo facciamo per voi, in modo da non collassare gli ospedali e a voi non vi frega un ca**o?”. Queste le parole di lady Callejon su Instagram.