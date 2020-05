Coronavirus e calcio, lo studio dice che gli attaccanti sono maggiormente a rischio contagio

Il calcio prova a ripartire. La Bundesliga è già scesa in campo non senza polemiche relativamente al contatto tra giocatori e alle norme di sicurezza adottate. Ma l’emergenza coronavirus non è sparita, appunto. E uno studio effettuato da parte dell’Università di Aarhus ha mostrato come anche tra giocatori ci sia chi rischia più di altri di restare contagiato dal Covid-19.

Attaccanti a rischio contagio da coronavirus

Questione di tempistiche. Pochi secondi di differenza che, però, potrebbero essere decisivi. I ricercatori hanno, infatti, simulato la presenza di un giocatore positivo al Coronavirus in campo andando ad analizzare per quanto tempo gli altri calciatori venissero effettivamente esposti al rischio contagio rimanendo nel raggio di un metro e mezzo da questo soggetto infettato. Tale studio ha rilevato che esistono grosse differenze a seconda del ruolo del giocatore in campo e, a rischiare di più, sarebbero gli attaccanti. I bomber sarebbero maggiormente esposti con circa due minuti contro il minuto e mezzo generalmente registrato dagli altri.

Nonostante questo studio, c’è chi come l’immunologo dell’Università di Copenaghen, il dottor Thomsen, avrebbe affermato che sia necessario rimanere a contatto con la persona per almeno 15 minuti affinché tale rapporto diventi decisivo per essere infettati, ben più, quindi, dei due minuti registrati dallo studio dell’Università di Aarhus.