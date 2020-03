Coronavirus, ecco il torneo di FIFA con Dybala e Bale in diretta su Twitch

Paulo Dybala e Gareth Bale contro il coronavirus. Sono solo due dei nomi noti del calcio che prenderanno parte ad una iniziativa per combattere contro il Covid-19. Come annunciato dai diretti interessati, è stato organizzato un torneo di FIFA 20 che andrà in onda sulla piattaforma di streaming Twitch. Il pubblico potrà interagire con i campioni che saranno protagonisti delle partite sul noto videogioco.

Oltre all’argentino della Juventus e al gallese del Real Madrid, ci saranno anche Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Luke Shaw, Daniel James, Jordan Pickford, Ruben Loftus Cheek, Billy Gilmour, Dominic e Calvert-Lewin e Kieran Tierney. Tutti uniti per sconfiggere il coronavirus.