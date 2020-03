Coronavirus, ecco l’elenco dei positivi nel mondo del calcio

Il Coronavirus ha investito prepotentemente anche il mondo del calcio. In Italia, Germania ed Inghilterra sono già molti i contagi tra giocatori ed allenatori. L’ultimo in ordine cronologico in Italia è Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. Ecco di seguito la lista di tutte le personalità legate al mondo del calcio risultate positive al virus.

GIOCATORI – King Udoh (Pianese), Timo Hübers (Hannover), Andrea Tessiore (Vis Pesaro), Daniele Rugani (Juventus), Alessandro Favalli (Reggio Audace), Luca Kilian (Padeborn), Jannes Horn (Hannover), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonio La Gumina, Morten Thorsby (Sampdoria), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) e Fabian Nürnberger (Norimberga).

ALLENATORI – Mikel Arteta (Arsenal).