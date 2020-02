Coronavirus, effetto anche su Google: l’Amuchina batte… Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo battuto dall’Amuchina. La notizia fa sorridere, ma rispecchia la realtà. Per via dell’emergenza coronavirus, il portoghese è diventato il secondo argomento più ricercato in Italia sul noto motore di ricerca Google.

Lo riporta uno studio della società AvantGrade aggiornato a lunedì 24 febbraio. Il portoghese è stato sconfitto dall’Amuchina che è diventata oggetto del desiderio un po’ di tutti. L’epidemia che sta coinvolgendo il nostro Paese ha visto crescere a dismisura le notizie che riguardano il noto disinfettante che è diventato argomento primario nelle notizie e nelle ricerche tanto da spodestare l’attaccante della Juventus. Per una volta, Cristiano Ronaldo perde lo scettro da numero uno, anche se probabilmente è solo questione di tempo affinché torni in vetta.