Coronavirus, Felipe Melo cuore d’oro: 6 tonnellate di alimenti alla comunità di Sao Paulo

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio i più deboli. Tante le persone in difficoltà che non possono, in certi casi, neppure mangiare. Ecco perché diversi volti noti del mondo dello sport hanno voluto dare il loro contribuito.

In Brasile, precisamente a Sao Paulo, ecco il gesto di solidarietà di Felipe Melo. L’ex centrocampista anche di Juventus e Inter, oggi in forza al Palmeiras, ha voluto dare una mano alle famiglie più bisognose e ha donato oltre sei tonnellate di alimenti a diverse comunità di Sao Paulo per contribuire alla lotta contro il Covid-19. Una bella iniziativa testimoniata anche da un filmato pubblicato nelle scorse ore sulla pagina Instagram del giocatore che ha voluto intervenire in una delle zone dove il rischio di trasmissione del virus e di mortalità è più alto.