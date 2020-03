Coronavirus, Haaland e i consigli per affrontare al meglio l’emergenza: “Curiamo la nostra mente…”

Erling Haaland è sicuramente tra i calciatori più in vista in questi ultimi mesi. Il bomber norvegese si è da poco trasferito al Borussia Dortmund e ha già conquistato la tifoseria tedesca a suon di gol e prestazioni da record.

Il giovane centravanti, però, è diventato famoso anche per la sua esultanza che simula la meditazione, vero suo cavallo di battaglia extra campo. Ecco perché, anche sui social e in merito all’emergenza coronavirus, Haaland ha voluto dare il suo consiglio: “Questa pandemia ci fa affrontare certamente maggiore stress e incertezza del solito. Se in questi giorni ci sentiamo ancora più ansiosi del solito, non sei solo. Oltre a prenderci cura del nostro corpo, dobbiamo anche prenderci cura della nostra mente. La meditazione è una cosa seria e sicuramente può aiutarci a regolare le nostre emozioni in modo da poter prestare maggiore attenzione alle altre persone e agire in modo più altruistico”, queste le parole del ragazzo su Instagram.